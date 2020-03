Inter, Eriksen ancora fuori con la Juventus: Vecino e Barella insieme a Brozovic

vedi letture

Ancora una panchina per Christian Eriksen. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il danese partirà infatti titolare in Europa League contro il Getafe ma non nel derby d'Italia, per quella che sarà l'esclusione che farà più rumore. Accanto a Brozovic ci saranno infatti Vecino e Barella, confermati ancora una volta a dispetto dell'ex Tottenham.