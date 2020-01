Inter-Eriksen avanti tutta. Cena in corso fra Marotta e l'agente del danese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'intensa giornata di mercato dell'Inter non si è ancora conclusa. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti l'ad sport nerazzurro Giuseppe Marotta è in questo momento a cena con l'agente di Christian Eriksen con l'obiettivo di portare avanti la trattativa e provare a chiudere il colpaccio dal Tottenham. Ricordiamo che gli Spurs per cedere il suo cartellino in questo gennaio chiedono un "indennizzo" di 20 milioni di euro.