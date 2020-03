Inter, Eriksen cresce di condizione. Ma allo Stadium contro la Juve andrà in panchina

Christian Eriksen in panchina contro la Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, per il danese dell'Inter probabilmente non ci sarà spazio dall'inizio nella sfida contro i bianconeri. Il lavoro su Eriksen necessita di un processo di apprendimento tattico importante, che nel caso dell’ex Tottenham doveva essere addirittura doppio visto l'arrivo a Milano non al top della condizione. Adesso Eriksen sta meglio - si legge -, è apparso integrato maggiormente nella manovra nerazzurra, ma non ancora al livello necessario per essere titolare in una partita come quella con la Juve. Con ogni probabilità, il numero 24 poi però sarà titolare con il Getafe in Europa League. In attesa di diventare indispensabile.