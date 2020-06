Inter, Eriksen: "Delusi di non aver centrato la finale, ma ora concentriamoci sulla Serie A"

vedi letture

Il suo gol non è bastato ieri per raggiungere la finale di Coppa Italia, ma per Christian Eriksen resta la prestazione convincente offerta contro il Napoli. Il centrocampista danese, oggi sul suo profilo Instagram, ha commentato così la sfida di ieri del San Paolo, terminata 1-1: “Delusi per non aver raggiunto la finale dopo la partita di ieri, ma ora torniamo a concentrarci sulla Serie A”, le parole del calciatore ex Tottenham.