Inter, Eriksen è ancora fuori dal gioco di Conte: contro il Genoa l'ennesima conferma

vedi letture

L'Inter vista ieri contro il Genoa non è stata eccellente, ma nel secondo tempo ha trovato la svolta grazie a Niccolò Barella e il solito Romelu Lukaku. L'ex Cagliari è subentrato a Christian Eriksen, autore ancora una volta di una prova non all'altezza del suo nome. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui il danese è ancora fuori dal gioco. Anzi, la Rosea scrive che dal match di Genova si ha l'ennesima dimostrazione che l'ex Tottenham non è tagliato per il gioco di Antonio Conte.