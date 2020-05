Inter, Eriksen e la punizione nel derby che avrebbe stravolto i punti di vista

20 milioni di motivi e un curriculum eccellente per puntare forte su Christian Eriksen. Uno di quelli che ogni giorno prega perché si riparta con il campionato. Uno di quelli che, prima dello stop, nonostante il ko finale, si è messo particolarmente in mostra nella contro la Juventus a Torino. Per giunta da subentrato e in appena quindici minuti di gioco. D'altra parte, con tutti gli accorgimenti tattici di cui il danese ancora necessita, fosse entrata quella punizione nel derby della rimonta, oggi, staremmo parlando di una stella già imprescindibile per Antonio Conte. Che avrà il compito, a giugno o a settembre, di far in modo che l'ex Spurs possa inserirsi nel suo scacchiere. Lo impongono gli ultimi due schiaffi contro la Lazio e i bianconeri, lo impone indirettamente la società che ha fatto di tutto per regalargli cotanto talento ed esperienza internazionale già a gennaio. Certo è difficile sconvolgere il centrocampo formato da Sensi, Brozovic e Barella, ma di fronte alle tre competizioni che ancora vedono l'Inter in piena corsa, ruotare e dare importanza a tutti è più che possibile. Le alternative al religioso 3-5-2 non mancano e lo stesso Antonio ne ha dato prova in Europa League. La duttilità e l'ampio ventaglio di caratteristiche di Christian possono agevolare la trasformazione dei nerazzurri: da esterno, ma ancora di più nella posizione di mezza punta in un 3-4-2-1, il centrocampista di Middelfart sicuramente può rivelarsi una carta vincente. Sta al tecnico leccese trovare la formula più virtuosa, per raccogliere i frutti che servono per vincere un torneo dopo tanto, troppo tempo.