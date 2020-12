Inter, Eriksen e Nainggolan le prime questioni da sistemare a gennaio. Dubbio Vecino

Dagli studi di Sky Sport arrivano gli aggiornamenti relativi al mercato di gennaio per l’Inter. La priorità sarà sistemare le situazioni di Christian Eriksen e Radja Nainggolan, due cessioni vitali per incassare i soldi necessari da reinvestire per rinforzare la rosa. Per quanto riguarda Matias Vecino, altro giocatore finito nella lista dei trasferibili, bisognerà capire se, una volta recuperato dall'infortunio al ginocchio, potrà essere una risorsa per i prossimi sei mesi o se converrà cederlo. Sistemate queste situazioni, arriverà l'all in su un giocatore: il Papu Gomez e Rodrigo De Paul restano nomi caldi. Quel che è certo è che il presidente Steven Zhang che dovendo far quadrare i conti consiglierà all’area tecnica di cogliere le occasioni di gennaio.