Inter, Eriksen e Sanchez in panchina contro il Bayer Leverkusen: in attacco Lukaku-Lautaro

Niente maglia da titolare per Christian Eriksen e Alexis Sanchez nella sfida di questa sera tra l'Inter e il Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sia il danese che il cileno si accomoderanno infatti in panchina, con la coppia Lukaku-Lautaro Martinez che verrà confermata. I due saranno pronti a subentrare, per far cambiare marcia ai nerazzurri nel momento del bisogno.