Inter-Eriksen, la prossima settimana si può chiudere: Marotta offre 10 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Olivier Giroud subito, Christian Eriksen fra qualche giorno. Ne è certa l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che prova ad anticipare le prossime mosse di mercato del duo Marotta-Ausilio.

L'offerta dell'Inter - Per avere subito il fantasista danese, in scadenza a giugno, i nerazzurri sono disposti ad arrivare a 10 milioni di euro più bonus (non certo ai 20 milioni che chiede il Tottenham), magari inserendo una contropartita come Matias Vecino, già proposto però agli Spurs senza troppi risultati.

No al PSG - Il sì di Eriksen c'è già, col giocatore che ha preferito la Serie A al Paris Saint-Germain, e l'Inter tornerà ben presto quindi alla carica. Tanto che, secondo la rosea, la prossima settimana potrebbe essere quella buona per chiudere.