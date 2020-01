© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre i rumors sul futuro e la trattativa con l'Inter procede avanti spedita, Christian Eriksen potrebbe partire titolare contro il Norwich tra due giorni. Secondo quanto riporta lo Standard, infatti, i numerosi infortuni nella rosa degli Spurs potrebbero portare José Mourinho a schierare dal 1' il danese nonostante sia al centro di una trattativa di mercato con l'Inter. Domani la conferenza stampa dello Special One e, in chiave mercato, la presenza dell'agente Martin Schoots a Londra per confrontarsi con la proprietà del Tottenham.