Inter, Eriksen mai stato un problema. Presto imprescindibile per tutti

Mai stato un problema Christian Eriksen. Che poi solo a scriverlo fa ridere. In fondo i tifosi dell'Inter (e non solo loro) hanno sempre saputo che il danese sarebbe arrivato a Milano dopo un lungo periodo nebuloso al Tottenham. Minutaggio limitato, rapporti con l'ambiente ridotti ai minimi termini, prestazioni opache, poca voglia di rimanere anche un solo giorno in più. Che potesse entrare in campo per incantare San Siro già al primo istante di gioco, insomma, sembrava parecchio difficile. E così è stato, saetta finita sulla traversa nel derby a parte. D'accordo che Conte avrebbe fatto l'impossibile per abbracciare un centrocampista alla Kanté, magari più avvezzo al gol rispetto al mediano francese del Chelsea (Vidal), ma una volta rivelato il profilo che l'ad Marotta, già da diversi mesi, aveva messo nel mirino per gennaio, Antonio di sicuro non ha prodotto alcuna lacrima. Uno come Eriksen, se e quando esiste la possibilità anche solo di avvicinarlo, si prende e basta. A Razgrad contro il Ludogorets, non appena la squadra ha iniziato a giocare per davvero, si è trasformato all'improvviso in un fuoriclasse. Ciò che è, in effetti. Il popolo interista ha saputo aspettare e magari ancora aspetterà. Perché nessuno ha mai pensato, anche solo per un attimo, che la presenza dell'ex Spurs potesse risultare problematica per l'Inter, per il gruppo, per Conte. Lui che ha definitivamente spazzato via ogni dubbio nel post-gara di giovedì. Lui, Antonio, pronto a modificare i meccanismi di gioco con il solo scopo di piazzare al centro del mondo Eriksen. Probabilmente ancora titolare domani contro la Sampdoria. Presto, per tutti, un giocatore imprescindibile.