© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha già trovato un accordo con Eriksen in vista della prossima estate ma non in vista di gennaio. Il giocatore non smania all'idea di cambiare maglia a metà stagione e preferirebbe raggiungere Milano solo a partire da giugno. In ogni caso Marotta non ha ancora offerto i 20 milioni di euro richiesti dal Tottenham per lasciarlo partire ma potrebbe ottenere un forte sconto negli ultimi giorni di mercato quando gli Spurs saranno costretti ad abbassare le pretese per non perdere il calciatore a parametro zero. A riportarlo è FcInterNews.