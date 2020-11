Inter, Eriksen non è una priorità per l'Arsenal: al momento sarebbe la terza scelta di Arteta

Si è parlato di un approccio dell'Arsenal per Christian Eriksen, già in uscita visti i problemi di adattamento all'Inter. Per i Gunners tuttavia il danese rappresenta una terza scelta: la prima è Houssam Aouar, per il quale a fine settembre il Lione ha respinto l'offerta da 40 milioni di euro presentata dall'Arsenal, che ora ha virato in maniera decisa su Domenik Szoboszlai del Salisburgo (clausola rescissoria da 24 milioni). Due talenti giovani e futuribili, a differenza di Eriksen che va per i 29 anni e guadagna 9 milioni annui, sottolinea FcInterNews.it.