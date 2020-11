Inter, Eriksen pedina di scambio a gennaio? Piacciono Paredes e Xhaka, occhio anche a Fred

vedi letture

Non è un mistero che Eriksen possa salutare l'Inter già a gennaio. I nerazzurri, spiega il Corriere dello Sport, vorrebbero venderlo e lo hanno a bilancio a 22 milioni. Il danese dal canto suo rifiuta l'ipotesi di uno scambio di prestiti, e valuta solo trasferimenti a titolo definitivo. Non è da escludere che venga fatto un tentativo per avere in cambio Paredes, già inseguito in estate, anche se sembra più semplice trovare una collocazione in Premier all'ex Tottenham: l'Arsenal ha ascoltato la proposta di uno scambio con Xhaka arrivata da un intermediario, mentre la risposta del Chelsea è stata più fredda. Attenzione anche allo United: all'Inter piace Fred, che è però un titolare dei Red Devils.