Inter, Eriksen pedina di scambio: Xhaka, Tolisso e Paredes i nomi sul taccuino di Marotta

vedi letture

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'addio di Christian Eriksen a gennaio sembra essere scontato. Il danese, che contro il Torino dovrebbe giocare dal primo minuto, sembra destinato a lasciare l'Inter durante il mercato di gennaio. L'idea dell'Inter è quello di scambiare il cartellino del danese per avere un altro centrocampista difensivo. Si guarda all’Arsenal (Xhaka) e soprattutto al Psg (Paredes) e al Bayern (Tolisso) che voleva già Eriksen in estate proponendo come contropartita Boateng.