Inter-Eriksen, per cedere il danese il Tottenham chiede 20 milioni di euro

"Abbiamo presentato un'offerta ufficiale al Tottenham per Christian Eriksen": con queste parole il ds dell'Inter Piero Ausilio ha dato il via al forcing finale per il centrocampista danese. Le possibilità che l'ex Ajax lasci londra sono alte, ma stando a quanto riportato dal Daily Mail l'offerta nerazzurra arrivata nella sede degli Spurs non è considerata sufficiente. Per avere il via libera al trasferimento, infatti, la formazione del nord di Londra chiede non meno di 17 milioni di sterline, ovvero poco meno di 20 milioni di euro. Eriksen (27) è in scadenza di contratto con il Tottenham nel prossimo giugno.