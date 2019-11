© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter pensa già al prossimo mercato estivo e il nome in cima alla lista per il centrocampo è Christian Eriksen, il cui contratto con il Tottenham scadrà il prossimo 30 giugno. Il Manchester United proverà a portarlo alla corte di Solskjaer a gennaio ma se il tentativo dovesse rivelarsi un buco nell'acqua ecco che l'Inter si farebbe avanti, cercando di convincere il danese a vestirsi di nerazzurro, mettendo a disposizione di Conte un altro parametro zero dopo che negli ultimi anni sono arrivati De Vrij e Godin. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.