Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen e l’Inter. Una storia di mercato da seguire anche per l’immediato, nonostante le parole di Marotta. Già, perché i contatti tra Inter e Tottenham ci sono, e questo implica un interesse nerazzurro da tenere in considerazione anche per la sessione di mercato in corso, vista l’imminente scadenza contrattuale del danese con gli Spurs. La prima scelta di Conte, come noto, corrisponde al profilo di Arturo Vidal, ma la soluzione di tecnica, dinamismo è tattica fornita dal centrocampista scuola Ajax a prezzo di saldo rappresenta uno scenario da tenere in assoluta considerazione e non solo a parametro zero. Per questo non è da escludere nei prossimi giorni un viaggio milanese dell’agente dello stesso Eriksen per arrivare ad una definizione positiva dell’affare. Che sia per la prossima stagione, o per inseguire un sogno già in questo campionato.