Inter, Eriksen più vicino dopo il blitz. C'è ancora distanza col Tottenham

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il blitz di Londra ha dato i suoi frutti. Piero Ausilio, rientrato ieri in tarda serata a Linate, non si è sbilanciato ma ha chiesto fiducia ai tifosi e dalle sue parole trapela ottimismo. Per Olivier Giroud il più è fatto, ma il grande obiettivo resta Christian Eriksen e anche su questo fronte l'Inter sente di aver fatto tanto, il massimo possibile.

C'è il sì del giocatore, ora bisogna convincere il Tottenham. Il centrocampista danese aveva fatto trapelare da sempre il suo sì all'offerta nerazzurra: dopo l'incontro di ieri con il suo agente Schoots ci sono ormai pochi dubbi, con un contratto che dovrebbe portarlo a guadagnare una cifra superiore (e non di poco) ai circa 5 milioni annui che percepisce a Londra. L'ultimo fronte è con gli Spurs: la distanza non era poca, tra i 13 milioni offerti e i 20 richiesti, ma il viaggio londinese ha aiutato l'Inter ad abbassarla. C'è ancora della strada da fare: i nerazzurri possono spingersi fino a 15, forti anche del fatto che a fine stagione Eriksen potrebbe liberarsi dal Tottenham a parametro zero. Non sono proprio dettagli, quelli da limare. Ma la sensazione è che le parti siano più vicine, e che serva solo del tempo per regalare a Conte l'innesto richiesto a gran voce in mezzo al campo.