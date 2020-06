Inter, Eriksen punta alla leadership

Tra le certezze che l’Inter ha intenzione di costruirsi da qui a fine stagione c’è certamente il ruolo da protagonista che Antonio Conte vuole cucire su misura a Christian Eriksen. Dopo la bella prestazione del San Paolo nonostante l’eliminazione, è tempo di continuità d’impiego per il danese, pronto a partire da titolare anche contro la Sampdoria in campionato. L’obiettivo è quello di affinare i meccanismi tattici che prevedono la presenza di un trequartista tra le linee senza sacrificare gli equilibri che hanno caratterizzato l’ottima prima fase della stagione interista. L’ex giocatore del Tottenham sarà dunque pronto a supportare Lukaku ed il compagno di reparto che Conte sceglierà per affiancare il belga. Giá, perché a differenza del passato, la presenza di Lautaro Martinez dal primo minuto è tutt’altro che scontata. La prestazione in tono minore di Napoli, unita alle voci di mercato incessanti ed al buon momento di forma di Alexis Sanchez potrebbero garantire al cileno un’occasione da sfruttare per iniziare a convincere sul serio rispetto all’ipotesi di una sua permanenza anche al termine della stagione. Una questione che evidentemente non riguarderà Eriksen, finalmente pronto a prendersi l’Inter e a diventarne un leader a tutti gli effetti.