Inter, Eriksen: "Qui all'Inter sto bene, c'è un gruppo eccezionale"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha commentato così la vittoria di oggi contro la Sampdoria: "In questo momento per me c'è molto spazio, gli avversari sono spaventati da Lukaku e Lautaro e io non devo fare altro che creare per loro. Conte mi chiede più gol? Ha ragione, stasera potevo segnare in due occasioni. Sono felice per l'assist a Lukaku, ma è chiaro che devo migliorare anche nel calciare in porta. Qui all'Inter sto molto bene, c'è un grande gruppo e sono stato accolto in modo eccezionale fin dal principio. Mi piace molto stare qui, sto migliorando anche nella lingua. Se crediamo allo scudetto? Dico di sì".