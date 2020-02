Inter, Eriksen: "Qui per vincere. Non vedo l'ora di giocare il derby"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La prima impressione è stata molto buona, ho ricevuto un'accoglienza calorosa da parte del club", così' Christian Eriksen, nuovo acquisto dell'Inter, intervistato da Sky

I tifosi dell'Inter?

"C'è una cultura diversa rispetto all'Inghilterra dove sei più protetto dai tifosi, qui invece li senti molto. L'ho giù sperimentato in Champions, ho anche segnato quindi ricordo molto bene: l'atmosfera era bellissima. Quando Icardi e Vecino hanno segnato lo stadio è esploso".

Perché ho scelto l'Inter?

"Nelle ultime stagioni sono stato accostato a molti club ma l'Inter si è presentata in modo concreto e promettente, è stato facile dire sì. Sono venuto qua per cercare di vincer qualcosa".

Perché ho scelto il numero 24?

"Molti numeri erano già presi a metà stagione. Il numero 24 è una nuova sfida. Ho avuto il 23 per molti anni ormai. È un numero più alto per un nuovo momento nella carriera".

Il rapporto con Conte?

"Sono contento che Conte mi consideri speciale, è speciale anche per me essere qua. Adesso mi concentro su quello che devo fare. Sono molto felice di essere qui. Per me è una situazione vincente anche perché volevo una nuova sfida e la possibilità di giocare per l'Inter".

Il paragone fra Conte e Pochettino?

"Mi avevano detto che il mister Conte era un allenatore tosto, così come lo è Pochettino. È difficile fare paragoni, per adesso abbiamo fatto solo parte atletica, anche con la palla. Con Pochettino era uguale, anche se hanno delle filosofie di gioco diverse. Non mi piace correre, preferisco correre con la palla, ma fa parte del gioco".

Il Chelsea di Conte?

"Ricordo di aver segnato con il Chelsea ma non ho pensato che fosse in panchina. Il Chelsea difendeva a cinque poi se il gioco si spostava in avanti ti ritrovavi gli attaccanti a centrocampo. Dunque creavano sempre delle opportunità. Sono felice di essere in una squadra che sa guadagnare secondi sul campo e si spera di avere anche un pallone fra i piedi alla fine. Lo vedremo sul campo".

Il derby di Milano?

"Non vedo l'ora che ci sia il derby. Ne ho sentito parlare molto, ma viverlo dallo stadio è una cosa diversa.

Sarà una gara molto intensa e importante per la stagione".

Le punizioni?

"Da ragazzino ho passato molto tempo a cercare il mio modo di calciare. Mi piacere tirare le punizioni, ma a modo mio".

Gli obiettivi per la stagione?

"Vincere è uno dei motivi per cui sono qua. C'è una possibilità maggiore di vincere dei trofei rispetto a dove ero prima. Perdere la finale di Champions è stata una grande delusione, uno di quei momenti che non vuoi ricordare. Sono qua per vincere e cominciare qualcosa di nuovo. L'ultima volta che ho vinto ero all'Ajax, ormai molti anni fa. Speriamo di vincere ancora qua.

Il paragone con Sneijder?

"Siete voi a paragonarmi con Sneijder. Credo sia difficile fare i paragoni. Forse ci assomigliamo. Anche io sto perdendo i capelli. Abbiamo giocato entrambi nell'Ajax, veniamo dalla stessa scuola. Qui lui ha vinto tutto. Sarebbe bello seguire il suo esempio. Prima dobbiamo tornarci in Champions, ora siamo in Europa League. Se ne parla la prossima stagione. È un esempio difficile da seguire. Ma comunque credo di essere un giocatore diverso da lui".

Lo scudetto?

"Spero sia possibile vincere il titolo e credo ci sia una possibilità. Non vorrei dire che è nelle nostre mani, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. La Juventus ha vinto per molti anni e dunque sa quello che fa. Dobbiamo avere continuità, non perdere contatto. E poi vediamo come finisce".

Gli obiettivi personali?

"Il mio obiettivo personale è vincere qualcosa. Sono venuto qua per conquistare titoli. A metà stagione siamo ancora in corsa in tre competizioni. Speriamo alla fine di alzare un trofeo. Sarebbe la ciliegina sulla torta".