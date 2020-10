Inter, Eriksen resta un punto interrogativo. E a gennaio può tornare in auge il Bayern Monaco

Dalla Germania, nelle scorse ore, avevano raccontato il retroscena legato ad un possibile scambio la scorsa estate fra Inter e Bayern Monaco che poteva coinvolgere Christian Eriksen e Jerome Boateng. L'idea non ha avuto seguito, ma secondo Tuttosport potrebbe tornare d'attualità già a gennaio. Lo sfogo di Eriksen in Nazionale costringe l'Inter a fare delle riflessioni ed il Bayern Monaco è una delle poche società europee a potersi permettere il suo ingaggio. Oltre a quello, però, ci sarebbe garantire all'Inter una cifra congrua per non fare minusvalenza dopo la spesa da 27 milioni sostenuta poco meno di un anno fa.