Inter, Eriksen rigenerato dalla Nazionale: adesso può giocare il derby al posto di Brozovic

Rigenerato dalla Nazionale ed evidentemente in ottima forma atletica, Christian Eriksen è in rimonta rispetto al compagno di squadra Brozovic per un ruolo da titolare in vista del derby contro il Milan. Il croato proverà a tenere a distanza l'ex Tottenham rientrando prima dalla Nazionale perché squalificato, ma Conte sta pensando di sfruttare la fantasia del danese, che per il momento si è vista solamente a sprazzi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.