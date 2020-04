Inter, Eriksen sarà un elemento cruciale. Meglio se già in questa stagione

I motivi sono più o meno 20 milioni. Se mai si ricomincerà a giocare e oggi pare si vada verso quella direzione, Antonio Conte avrà modo di ripartire a caccia della Juventus con un Christian Eriksen in più. Non facile, laddove il danese dovrà ripartire quasi da zero per quanto concerne la forma fisica. Come tutti, del resto. Ma in ogni caso Christian dovrà ancora rincorrere la concorrenza di Sensi (che ha ormai assorbito del tutto l’infortunio) e Barella (difficilissimo da accantonare). E poi c’è sempre Vecino che, quando conta davvero, regala affidabilità. Però usare l’ex Spurs come una riserva di lusso, ecco, non è proprio quello che si aspetta il presidente Zhang, disposto ad accontentare il Tottenham fino all’ultimo centesimi pur di strappargli uno dei trequartisti più forti in circolazione.

Certo, i risultati prima di tutto e davanti ai punti c’è poco da far polemica, tuttavia le sconfitte pesanti contro Lazio e Juve, costringono Conte a ripensare la squadra per l’eventuale finale di stagione. Se Antonio riuscirà a trasformare in poco tempo Eriksen in mezzala con compiti offensivi, che non vuol dire posizionarlo fisso sulla trequarti, ottenendo pure i gol dal fantasista arrivato nel mercato di gennaio, da quel momento si ritroverebbe tra le mani quel fenomeno che tutti abbiamo ammirato negli ultimi anni, ma in una nuova versione perfetta e definitiva per la Serie A. Prima o poi, un processo che il tecnico interista porterà a termine con vista prossima stagione. Ma se dovesse riuscirci già in questa...