Inter, Eriksen sempre più verso la Premier: Arsenal in pole ma ancora nessun contatto

Sarà sicuramente uno degli elementi più ambiti sul mercato. Christian Eriksen lascerà l'Inter nella finestra invernale di trattative. Il fantasista danese dovrebbe fare ritorno in Premier League e, secondo quanto riporta Sky Sport, l'Arsenal sarebbe in pole anche se per ora non c'è stato nessun contatto fra le parti.