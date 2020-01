© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen si avvicina all'Inter. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i contatti tra i dirigenti nerazzurri e quelli del Tottenham sono costanti. Il danese potrebbe presto approdare in nerazzurro: si lavora sui bonus da aggiungere all’offerta da 15 milioni presentata ufficialmente giovedì scorso, per avvicinarsi ai 20 richiesti ancora dagli Spurs. L’ottimismo in casa Inter è massimo, la prudenza pure: così si spiega il dribbling dialettico di Conte, per evitare una potenziale risposta polemica al Mourinho che lo aveva chiamato in causa nella trattativa per il danese.