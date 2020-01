Inter-Eriksen, summit pomeridiano col Tottenham: c'è ancora distanza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gazzetta.it spiega che ci sarebbe stata una fumata grigia nel secondo summit per Christian Eriksen tra Inter e Tottenham. Il vertice tra le due società è finito intorno alle 17, ma non ha prodotto i risultati sperati per il club nerazzurro: c'è ancora distanza tra le parti, sebbene prevalga uno spirito costruttivo.