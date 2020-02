vedi letture

Inter, Eriksen verso la prima dal 1' al Meazza. Conte valuta il suo impiego tra Ludogorets e Juve

Conte fa i conti con la gestione delle forze tra coppe e campionato, con in mezzo il rinvio del match con la Samp. In particolare - sottolinea il Corriere dello Sport - Eriksen avrebbe dovuto giocare tre sere fa, a San Siro: nelle prove anti-Samp il danese era uno dei prescelti per una maglia da titolare. Sarebbe stata la sua seconda presenza di fila dall'inizio. Così facendo, la prova generale per la Juve - nell'Europa League di domani - avrebbe avuto un minutaggio più ridotto. Con la prudenza a dettare i tempi di impiego anche per Eriksen.

La prima da titolare al Meazza? - Quindi si va verso una rotazione ragionata, anche nel ritorno contro il Ludogorets. Proprio per tenere alta la condizione nelle gambe dell’ex Spurs, che due gol consecutivi non li segna da oltre un anno. Dovesse essere titolare, per Eriksen sarebbe la prima volta dal 1’ al Meazza. In una cornice priva di pubblico.