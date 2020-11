Inter, Eriksen via a gennaio: niente prestiti, l'ex Spurs ha mercato in Premier

L'avventura di Christian Eriksen sembra ormai giunta ai titoli di cosa. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, a gennaio il divorzio è inevitabile. La società, che lo ha a bilancio per circa 25 milioni, vorrebbe venderlo o inserirlo in un'operazione per arrivare a un altro centrocampista. Per ora no al prestito. Occhi puntati sul mercato inglese: pare che Manchester United e Arsenal siano interessate. Occhio anche a uno scambio con il Chelsea. Lo stipendio di Eriksen scoraggia diverse pretendenti e l'Inter se ne libererebbe volentieri.