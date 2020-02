© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista al nuovo acquisto dell'Inter Christian Eriksen. Il danese ha parlato della scelta di sposare il progetto nerazzurri: "Nella vita prima o poi devi prendere una decisione, con il Real Madrid non c'era niente di concreto. L'Inter invece è stata vera, si è mossa in maniera molto seria. Io cercavo per me il più grande club possibile al di fuori della Premier. L’ho trovato. Voglio essere il giocatore che fa la differenza, che segna, che crea. Servirà tempo, questo è ovvio, ma nel calcio non puoi aspettare troppo per diventare decisivo"

Eriksen parla anche della scorsa per lo Scudetto - "È solo una questione di punti, siamo lì. La Juve vince da tanto tempo, noi vogliamo cambiare le cose. E io sono qui per questo. La costanza nella vittoria è un fattore, la Juve ce l’ha. Vediamo alla fine. E poi c'è anche la Lazio con noi".