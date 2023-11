Inter, Ernesto Pellegrini: "Lautaro un po' Rummenigge, un po' Ramon Diaz. Vale 150 milioni"

Ai microfoni de "La Politica nel Pallone" su Radio Rai, l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini ha detto la sua sull'esplosione definitiva di Lautaro Martinez e sul valore di mercato attuale del Toro:

Chi mi ricorda Lautaro Martinez?

"Da un punto di vista umano direi Kalle Rummenigge, sono due giocatori che costituiscono un esempio. Come giocatore in se è unico, non ne vedo uguali, Rummenigge era più potente. Forse somiglia un po’ a Ramon Diaz".

Quale, quindi, il suo valore?

"150 milioni è una cifra secondo me giusta per un giocatore ancora giovane e con un grande futuro di fronte, con doti atletiche e umane e che vede la porta come pochi".