Inter, esame per Eriksen: il danese pronto a tornare titolare in serie A

Come si legge questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen è pronto a tornare titolare in Serie A dopo i buoni segnali lanciati in Champions. Il danese è avanti nel ballottaggio con Brozovic in mediana, mentre l’altro dubbio è in difesa, con Ranocchia che scalpita e potrebbe anche far rifiatare De Vrij. Darmian e Perisic saranno gli esterni, in attacco spazio a Lautaro e Lukaku.