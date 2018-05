Inter, esame superato per Dalbert. Ma il futuro resta un rebus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Giorno fa il punto sul futuro di Dalbert, terzino sinistro dell'Inter che ieri ha passato l'esame contro l'Udinese. Le ultime partite non cambieranno il giudizio e difficilmente ne muteranno il mercato. Intanto arriverà Kwadwo Asamoah a parametro zero, da capire che ne sarà di Davide Santon, in scadenza a giugno. La certezza è che, entrambi, col Sassuolo alla prossima, sabato, non ci saranno: tornerà infatti D'Ambrosio dalla squalifica.