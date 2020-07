Inter, esordio in A per Pirola: "È sempre stato il mio obiettivo. Io nerazzurro sin da bambino"

Esordio in Serie A per Lorenzo Pirola. Il difensore centrale, 18 anni, è subentrato a dieci minuti dalla fine a Candreva. Ai microfoni di Inter TV ha affidato le sue sensazioni: "Tante emozioni per l'esordio, è sempre stato un mio obiettivo anche perché la tifo da quando sono bambino. Sono contento di essere riuscito a esordire in A a 18 anni dopo oltre un anno in cui ho provato sempre a migliorarmi. Bisogna sempre star tranquilli e cercare di divertirsi per evitare di andare in confusione, provando a far diventare tutto naturale. Ora spero di guadagnarmi sempre più spazio all'interno della rosa".