© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sebastiano Esposito, giovanissimo attaccante classe 2002 dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV direttamente dal ritiro nerazzurro di Lugano: "Sono felicissimo di continuare questa avventura ed indossare ancora questa maglia. Anche del rinnovo e della convocazione qui in ritiro, spero di continuare così sempre con piedi piantati in terra e tanta umiltà. Negli spezzoni tra un esercizio e l'altro parlo coi miei compagni di Primavera. Facciamo gruppo per dare quanto ci chiede il mister. Ci sta venendo bene e siamo contenti di essere qua".

Sul metodo Conte, ha aggiunto: "Il mister vuole tanto. Lavoriamo duro ma siamo contenti di questo... Ci chiede sempre il 110%, io sono abituato a sacrificarmi per la squadra. Un desiderio? L'esordio in Serie A, ma c'è ancora da lavorare molto. Spero si avveri presto".