vedi letture

Inter, Esposito di nuovo in gruppo. Out sia Gagliardini che Sensi

Allenamento di rifinitura per l'Inter in vista della sfida di domani in Europa League contro il Ludigorets. Come riportato dal sito ufficiale del club nerazzurro, dopo un inizio con andature e torello la seduta è terminata con una parte atletica ed esercizi tecnico tattici. Sebastiano Esposito si è allenato con il resto dei compagni mentre sia Gagliardini che Sensi non sono scesi in campo e non saranno a disposizione di Conte al pari dello squalificato Lautaro Martinez e di Asamoah e Handanovic.