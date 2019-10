© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri pomeriggio c’era anche Sebastiano Esposito alla ripresa degli allenamenti dell'Inter alla Pinetina. Del resto, ora che si è fermato Sanchez, nei piani di Conte toccherebbe a lui completare l’attacco. Solo che il gioiellino nerazzurro - sottolinea il Corriere dello Sport - è la stella della Nazionale Under 17 che dal 26 ottobre al 17 novembre parteciperà al Mondiale di categoria in Brasile. Esposito è nella lista dei preconvocati e già oggi verrà diffusa quella definitiva. Fino a ieri sera, la Federazione sosteneva di non aver avuto contatti con l’Inter, che invece avrebbe già messo in moto la “macchina” per trattenere il giocatore. Evidentemente occorre trovare una sorta di accordo, che tenga conto sia delle esigenze dell’Inter sia di quelle della rappresentativa azzurra, che senza Esposito perderebbe buona parte del suo potenziale. Con il Mondiale dall’altra parte dell’Atlantico, peraltro, non appare semplice trovare un incastro per le partite.