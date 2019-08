Inter, Esposito e un'estate da big: respinti gli assalti di PSG e Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sebastiano Esposito e un'estate da big. Tuttosport questa mattina si concentra sull'exploit in prima squadra del giovane talento nerazzurro, che a Valencia è stato tra i migliori procurandosi il rigore dell'1-1 e anche ieri con la Virtus Bergamo ha confezionato due assist per bomber Lukaku. Ecco perché nella prossima stagione il classe 2002 potrebbe restare come quarto attaccante agli ordini di Conte, dopo che l'Inter per lui ha detto no a Paris Saint-Germain e Roma.