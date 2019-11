© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua l'ottimo momento di Sebastiano Esposito, non solo all'Inter ma anche con la maglia della Nazionale Under 19. Dopo aver segnato nel 2-0 contro Malta l'attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni della Rai: "Sono entrato da poco in questo gruppo ma mi sono ambientato subito bene. Sono tutti bravi ragazzi. Sono contento della fiducia del mister, di aver fatto gol e della vittoria della squadra".

Ha visto le gare del Mondiale Under 17?

"Li ho seguiti e sentiti tutti i giorni perché sono ragazzi fantastici".

Si aspettava l'esordio in prima squadra all'Inter?

"Ho avverato uno dei miei grandissimi sogni. Ringrazio la società e la Nazionale che ha sempre avuto fiducia in me. Sono contento. Conte mi considera un titolare? Fa super piacere ma io adesso penso alla Nazionale e resto con i piedi per terra".