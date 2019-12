© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si avvicina il rinnovo di contratto di Sebastiano Esposito con l'Inter. Come riporta FcInterNews l'accordo è già impostato in vista dell'estate su base quadriennale che verrà siglato in estate dopo il 18° compleanno dell'attaccante 2002. Nei mesi scorsi per il giovane talento nerazzurro erano arrivate le sirene di alcuni club europei come PSG, Dortmund, Liverpool e Manchester City.