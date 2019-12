Inter, Esposito in lacrime: "Gol per mamma, raccolgo i frutti dei sacrifici"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A 17 anni Sebastiano Esposito ha realizzato il suo sogno. Prima in titolare in Serie A con la maglia del cuore, quella dell'Inter, e subito la prima rete da calcio di rigore, diventando il secondo più giovane marcatore in A del club nerazzurro. Il giovane attaccante di Castellammare di Stabia dopo il 4-0 al Genoa è intervenuto, in lacrime, ai microfoni di Sky Sport: "Piangi? Ho appena visto mia madre, il gol è per lei. Mi sono commosso. Ringrazio tutta la società e la mia famiglia che mi sta sempre vicino. Non devo negare che stanotte non ho dormito. Ho pensato tutta la notte a questa serata e non potevo sognarne una migliore. Ringrazio il mister e la società, spero di continuare su questa strada".

Sei il più giovane marcatore in A nella storia dell'Inter. "Tutti i sacrifici che ho fatto mi stanno ripagando. I panini che mangiavo prima dell'allenamento... Sto raccogliendo quei frutti che ho seminato. Penso che non bisogna mai mollare nella vita, di continuare così, c'è tanto da lavorare".

Cosa ti ha detto Lukaku sul rigore? "E' una persona fantastica, devo ringraziarlo per avermi lasciato il rigore. E' un giocatore fantastico, il suo secondo gol lo dimostra. Sul rigore ci siamo parlati. Mi ha detto Vai convinto sul rigore e fai gol'".