© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter classe 2002, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport, soffermandosi sul caso razzismo a Cagliari. "Ero in panchina e penso che Lukaku sia stato un grande. Ha risposto ai razzisti facendo gol, senza alimentare polemiche, dimostrando chi aveva ragione e chi torto. È roba da grandi, purtroppo. Ma noi giovani possiamo invertire questo clima. Abbiamo il dovere di provarci perché siamo l'esempio di un'integrazione possibile, da quando andiamo a scuola a quando scendiamo in campo. Qui in Nazionale ci sono Udogie e Tongya. Vi garantisco che sono italiani tanto quanto me".