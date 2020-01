© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ieri nella sede dell'Inter c’è stata la visita di Augusto Carpeggiani, procuratore di Sebastiano Esposito , il talento diciassettenne su cui Conte fa molto conto. Il colloquio ha permesso di mettere a fuoco le prossime mosse. L’attaccante stabiese sino a fine stagione reciterà l’attuale parte in rosa, a meno che non dovessero crearsi i presupposti per l’ingaggio di un nuovo attaccante (Giroud o Llorente). In ogni caso più avanti verranno approfonditi gli argomenti economici sull’intesa per un legame a lungo termine. Esposito il 2 luglio compirà 18 anni e solo allora potrà sottoscrivere un contratto sino al 2025: ovviamente a cifre superiori agli attuali 100 mila euro.