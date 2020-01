© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sebastiano Esposito, giovane stella dell'Inter, sarà il nuovo protagonista del format di Dazn 'Piedi per terra', dedicato ai giovani del calcio italiano. Il ragazzo del 2002, nell'anticipazione offerta dalla piattaforma, comincia a parlare del tatuaggio sull'avambraccio destro, una citazione di una frase di Gabriele D'Annunzio e da questo si ricollega al rapporto col padre, anche lui calciatore: "Non mi ha creato pressioni, è stato calciatore ma ha fatto ben poco, ha fatto molto di più da allenatore. Quindi non mi ha creato pressioni, ha vissuto il calcio da dentro e sapeva di dover restare fuori dalla mia carriera. Questo non è da tutti”. L'intervista completa sarà disponibile lunedì 20 gennaio.