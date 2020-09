Inter, Esposito: "Quanti consigli da Lukaku, ma il mio esempio è stato soprattutto D'Ambrosio"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante della Nazionale Under 21 Sebastiano Esposito ha parlato così della scuola nerazzurra agli ordini di mister Conte: "Ho imparato tanto: da Romelu, Lautaro, Eriksen, Sanchez. Non solo i gesti tecnici ma i valori umani. Il mio esempio è stato però soprattutto D’Ambrosio: non gioca nel mio ruolo, è vero, ma mi ha insegnato il rispetto per gli altri, per gli orari, per il gruppo. Sono cose fondamentali".

Cosa le ha detto Lukaku prima di concederle quel rigore lo scorso dicembre?

"Di calciare sicuro e forte. Ma mi aveva già aiutato prima. 'Stai tranquillo, gioca come sai'. Poi tra primo e secondo tempo ero un po’ in ansia e lui ancora 'appoggiati su di me e andiamo alla conclusione, l’importante non è il gol ma portare a casa la partita'".