Inter, Esposito scontento e poco utilizzato alla SPAL: possibile nuovo prestito già a gennaio

Sebastiano Esposito potrebbe cambiare aria già a gennaio. Il gioiellino classe 2002 sta avendo pochissimo spazio in prestito alla SPAL e sia lui che l'Inter (club proprietario del suo cartellino) vedrebbero quindi di buon occhio un suo maggior impiego in un'altra piazza già dalla seconda parte di questa stagione. Come riporta FcInterNews.it, d'altronde, in cadetteria gli estimatori non mancano di certo: Pescara, Cremonese e Brescia seguono con attenzione la situazione legata all'attaccante nerazzurro e sono pronte a farsi avanti. Se Esposito dovesse restare in panchina anche nelle prossime due gare prima della sosta, insomma, ecco che l'addio anticipato potrebbe diventare la soluzione più probabile.