© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

45 gol in 57 incontri ufficiali, per il giovane attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito l'anno scorso è stato da sogno ma quello appena iniziata si prospetta forse ancor più ricco di soddisfazioni. Iniziando dalla stima dimostrata da Antonio Conte per lui sin da queste gare di pre-campionato: "Io spero di fare sempre meglio, anno dopo anno, ma ammetto che la scorsa è stata una bella stagione. Ho esordito in prima squadra (in Europa League contro l'Eintracht a San Siro, ndr) e mi sono tolto parecchie soddisfazioni con le giovanili e la nazionale. Io però sono rimasto umile perché so che se voglio far bene devo continuare a lavorare duro giorno dopo giorno. Il no al PSG e il rinnovo? Io ho sempre scelto questa maglia, fin dall’inizio della mia carriera, e ho sempre desiderato solo questa maglia. All'Inter sto bene".