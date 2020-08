Inter, Esposito suona la carica in vista della semifinale: "Pronti per domani"

L'attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito suona la carica di squadra in vista delle semifinali di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma lunedì 17 agosto alle ore 21. Attraverso un post sul suo profilo Instagram il giocatore ha voluto esprimere il suo stato d'animo in vista dell'appuntamento contro gli ucraini. "Pronti per domani, Forza Inter" questo il messaggio di Esposito sui social.