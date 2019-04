© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha commentato così la vittoria per 4-0 contro il Genoa ai microfoni di Dazn: “Sono contento per il risultato, c’era bisogno di una prestazione così in un campo non semplice. Abbiamo indirizzato subito la gara sui binari giusti, sono felice anche per la doppietta. Anche all’andata due gol ai rossoblù? Speriamo anche la prossima sia col Genoa (ride, ndr)”.

E ancora: “Fin da subito abbiamo preso il dominio del gioco, abbiamo avuto pazienza perché loro si sono chiusi. Dopo l’espulsione è andata abbastanza in discesa. Icardi? Noi siamo dei professionisti, dobbiamo pensare solo al bene dell’Inter. Le altre le dinamiche non ci devono toccare”.